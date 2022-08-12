Derneğin Burdur Temsilcisi Mustafa Çevik, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşlar için 1300 kişilik aşure hazırladıklarını belirten Çevik, "Tüm halkımızın bu mübarek günlerini tebrik ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar aşure ikramına ilgi gösterdi.