Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur’da vatandaşlara aşure dağıtıldı
Burdur'da, Hayrat İnsani Yardım Derneği Tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Derneğin Burdur Temsilcisi Mustafa Çevik, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını söyledi.
Vatandaşlar için 1300 kişilik aşure hazırladıklarını belirten Çevik, "Tüm halkımızın bu mübarek günlerini tebrik ediyoruz." dedi.
Vatandaşlar aşure ikramına ilgi gösterdi.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 17:33
- 17:25
- 17:16
- 17:36
- 17:08
Sıradaki Haber
Kırıkkale Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz