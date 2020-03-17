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Burdur'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Fehim Oruç'un kullandığı 21 AAF 705 plakalı hafif ticari araç, Karamanlı ilçesi çıkışında karşı şeride geçerek Murat Büyük yönetimindeki 01 ABL 366 plakalı tırla çarpıştı.
Şoför mahallinde sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İki sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Fehim Oruç daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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