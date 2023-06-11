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Güncel
İHA 11.06.2023 03:04

Burdur’da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]

Saat 00.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu mevkiinde meydana gelen olayda Burdur istikametine seyir halinde olan İbrahim Coşkun yönetimindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları gören sürücü otomobili uygun bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar sırasında otomobilden alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yanan otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

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