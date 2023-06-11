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Güncel
AA 11.06.2023 02:57

Minareye çıkan şahsı polis ikna etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs cami minaresine çıkıp atlamak istedi. Polis ekiplerinin uğraşları neticesinde, şahıs vazgeçirilerek aşağıya indi.

Minareye çıkan şahsı polis ikna etti
[Fotograf: İHA]

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan İlyas Bey Camiinde meydana gelen olayda M.D isimli şahıs cami minaresine çıkarak aşağıya atlamak istedi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı şişme yatak açtı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde, M.D ikna edilerek bulunduğu yerden aşağıya indirildi.

Öte yandan M.D. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

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Kocaeli
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