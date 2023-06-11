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Güncel
AA 11.06.2023 03:00

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan yunus polisleri otomobil ile çarpıştı. İki polisin ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı
[Fotograf: İHA]

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipler, 'dur' ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaya başladı.

Kovalama sırasında yunus polislerine ait motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polisleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polislerin sağlık durumları ise ağır.

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