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Güncel
İHA 27.06.2024 11:37

Burdur’da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, adını son 16 turuna yazdırması maçı parka kurulan dev ekrandan izleyen Burdurlular tarafından coşkuyla kutlandı.

Burdur’da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak. Burdur’da düzenlenen etkinlikte Türkiye- Çekya maçı Burç Mahallesi Şehit Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Nurhan Çiftçibaşı Parkı’nda dev ekranla vatandaşlara sunuldu. Sandalyesini, çekirdeğini ve içeceğini kapan Burdurlular, Milli Takım’ın bu önemli maçını izlemek ve destek olmak için soluğu parkta aldı. Onlarca kişinin katıldığı etkinlikte maç büyük bir dikkatle takip edilirken, atılan goller ve galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turuna kalması büyük bir coşkuya sahne olurken vatandaşlar hoparlörden açılan şarkılarla galibiyeti kutladı. 

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Burdur A Milli Futbol Takımı
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