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Güncel
AA 31.07.2024 18:51

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sadi Özyılmaz idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında Yunus Uzel'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe, Figen, Sultan ve Muhittin Eren Uzel, Dursun, Salih ve Faruk Kenan Özyılmaz ile Kezban Kübra Aslan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kezban Kübra Aslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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