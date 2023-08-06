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Güncel
AA 06.08.2023 14:03

Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Galip D. (54) idaresindeki hafif ticari araç, Tefenni-Korkuteli kara yolu Işıklar Mahallesi Kavşağı'nda, Yunus K.'nın (63) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobilde bulunan yaralılardan Mehmet Ç.'nin (39) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim D. (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Burdur Trafik Kazası
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