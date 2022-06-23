Pazar Camii'nde düzenlenen uğurlama törenine Burdur Müftüsü Enver Türkmen ile hacı adayları ve yakınları katıldı.

Törende ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan İl Müftüsü Enver Türkmen, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Türkmen, `Burdur'umuzdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla 74 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Toplamda ilimizden 171 hacı adayımız kutsal topraklara gidecek. Burada herkes duygulu, hacı adaylarımız sevinçli. Hacı adayı yakınlarımız da hem sevinçli hem hüzünlü. Hac ibadeti İslam'ın zirvesidir, en önemli ibadetidir. Ömürde bir kere zengin, gücü yeten Müslümanlara farzdır` dedi.

Enver Türkmen'in yaptığı duanın ardından Kafile Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in yaptığı hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak kentte ayrıldı.