D-100 kara yolu Yeniçağa kavşağında Emre Ç. idaresindeki 34 ZT 3142 plakalı minibüs ile Yaşar B. yönetimindeki 06 DJ 0365 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Dilek ve Metehan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.