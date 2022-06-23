Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Yeniçağa kavşağında Emre Ç. idaresindeki 34 ZT 3142 plakalı minibüs ile Yaşar B. yönetimindeki 06 DJ 0365 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Dilek ve Metehan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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