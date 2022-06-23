Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobille traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şenol Can Ö'nün kullandığı 07 ATL 771 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda, Mahmut Ö. idaresindeki 07 UJ 267 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Döne Ö. ve Buğra Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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