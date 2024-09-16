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Güncel
AA 16.09.2024 11:29

Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ile 2 yakını yaralandı, Öztürk'ün kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay Serinyol 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Sedat Öztürk (50) idaresindeki otomobil, Kızılkaya mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Sedat Öztürk'ün kayınvalidesi Aysel Özkan (86) yaşamını yitirdi, Sedat Öztürk ile kayınbiraderi Atilla Özkan (57) ve kayınbiraderinin eşi Necibe Özkan (49) yaralandı.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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