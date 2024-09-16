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Güncel
AA 16.09.2024 10:55

Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Kozluca ve Topraklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda uygulama yapan ekipler, aracıyla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

31 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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