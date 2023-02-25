Milletvekili Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de müracaata bulunan üreticilerin ödemelerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Müracaat eden 21 bin 210 çiftçiye 110 milyon 307 bin 244 lira mazot ve gübre desteği ödemelerinin bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerin Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacağını bildiren Özçelik, yem bitkileri desteğine ilişkin şunları kaydetti:

"Yem bitkileri desteğine müracaat eden 4 bin 318 çiftçimize 12 milyon 109 bin 403 lira ödeme de bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Çiftçilerimiz yem bitkisi desteğini nakit olarak kullanabileceklerdir. Üreticilerimize hayırlı olsun. Her zaman olduğu gibi üreticilerimize destek olmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz"