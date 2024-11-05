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Güncel
İHA 05.11.2024 20:19

Burdur'da alacak verecek meselesi yüzünden komşusunu av tüfeği ile yaralayan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden av tüfeği ile komşusunu vuran ve kayıplara karışan zanlı Antalya’da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan şahsın ise tedavisi sürüyor.

Burdur'da alacak verecek meselesi yüzünden komşusunu av tüfeği ile yaralayan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesi İğdir köyünde 2 Kasım tarihinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bayram T. aynı köyde yaşayan Hüseyin B.'yi arabasının önünü keserek av tüfeğiyle vurdu. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O sırada köylüler Hüseyin B.'yi bir otomobile bindirerek Yeşilova Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Yolda karşılaşılan ambulansın teslim aldığı yaralı ambulans ile önce Burdur Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan olayın şüphelisi Bayram T. yapılan çalışmalar neticesinde Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve burada ki işlemlerinin ardından dün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen Bayram T. kasten yaralama suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi
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