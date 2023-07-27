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Güncel
İHA 27.07.2023 22:34

Burdur’da 39 araç trafikten men edildi

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde 66 araca para cezası uygulandı, 39 araç trafikten men edildi.

Burdur’da 39 araç trafikten men edildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından ışık donanımı ve kullanımı ile tarım araçları ve mevsimlik yarım işçileri taşıyan araçlara yönelik 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde bin 480 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler esnasında 10 araca/sürücüsüne ışık donanımı bozuk ve teknik şartlara aykırı olan araç kullanmaktan, 11 araca/sürücüsüne zorunlu trafik sigortasını yaptırmamaktan, 26 araca/sürücüsüne muayene yaptırmamaktan, 19 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Toplam 66 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 39 araç trafikten men edildi.

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