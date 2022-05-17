Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2022 hava durumu...
Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Mersin çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir çevreleri, Karaman ile Konya'nın güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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