Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı.Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı aınabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLA