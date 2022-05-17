Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi ekranı...
AÖF sınav tarihleri hakkında yapılan açıklamada bahar dönemi final sınavlarının mayıs ayında yapılacağı duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.
AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı.Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı aınabilecek.
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