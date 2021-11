Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı "İnitikam Vakti" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon sinemasının iki önemli ismi yönetmen Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük miktarlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ivan Atkinson, Guy Ritchie, Marn Davies ve Eric Besnard imzası taşıyan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"İşe yeni başlamış, gizemli ve çılgın bir zırhlı araç güvenlik görevlisi, görevli olduğu aracın uğradığı bir soygun sırasında ortaya çıkan yetenekleriyle tüm çalışma arkadaşlarını şaşkına çevirir. Ekipteki arkadaşları, bu gizemli meslektaşlarının kim olduğunu ve nereden geldiğini merak etmektedirler. Gizemli adam, intikam almak uğruna geri dönüşü olmayan adımlar attıkça nihai amacı da netlik kazanacaktır."

"Gucci Ailesi"

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Gucci Ailesi" gerilim meraklılarının ilgisini çekmey aday.

Ridley Scott'ın yönettiği film, 1980'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor.

Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.

"Sen Ben Lenin"

Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı "Sen Ben Lenin", uzun yıllar boyunca Akçakoca kasaba meydanına dikilmesi istenen fakat bürokratik izinlerin çıkmaması sonucu bir depoda saklanan Lenin'in büstünün hikayesini ele alıyor.

Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Tufan Taştan oturuyor.

"Aylak Takımı"

Can Sarcan'ın yönettiği, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Yıldız Asyalı gibi isimlerin oynadığı "Aylak Takımı"; bir kampüste yanlış giden bir deney sonucu ortaya çıkan zombi salgınını anlatıyor.

"Aslan Yürek"

Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy ve Sophie Verbeeck'in oynadığı "Aslan Yürek", psikiyatri kliniğinde deli numarası yapan bir hasta ile onunla ilgilenmek zorunda kalan görevlinin yaşadıklarını konu ediniyor.

Belçika ve Fransa ortak yapımı komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ludovic Colbeau-Justin üstlendi.

"İstanbul Bahçesi"

Emil von Schönfels ve Mekyas Mulugeta'nın oynadığı, İlker Çatak tarafından yönetilen Almanya yapımı "İstanbul Bahçesi" Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye'deki izleyici ile buluşacak.

"Seans"

Simon Barrett'in yönetmenliğini yaptığı "Seans" adlı filmde Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy rol aldı.

ABD yapımı film, korku ve gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi"

Jess Norvisgaard'ın yönettiği; Bill Oberst, Linnea Quigley, Kane Hodder, Mary Katherine ve Kelley Wilson Robinson'un oynadığı "Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi" haftanın bir diğer yabancı korku filmi olacak.

"Azra"

Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra"; birkaç günlük sakin bir tatile çıkan Azra ve Burak çiftinin başından geçen paranormal olayları konu ediniyor.

"My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission"

My Hero Academia isimli anime dizisinin üçüncü sinema filmi olan "My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission", şehri ve insanları tehlikeye atan yeni ve gizemli bir tehditle mücadele eden Deku ve profesyonel süper kahraman ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

"Enkanto: Sihirli Dünya"

Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto: Sihirli Dünya"; Enkanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatıyor.