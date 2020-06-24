İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının tamamen önlenmesinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının çok önemli olduğunu söyledi.

Araç sürücülerine maske de dağıttıklarını vurgulayan Bayar, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Bayar, dezenfekte edilen araçların sürücülerine haftalık seyahat izin belgelerini teslim etti.