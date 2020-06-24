Haber Giriş: Kaynak: AA
Boyabat'ta ticari taksiler ve servis minibüsleri dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Boyabat ilçesinde yeni tip koronovirüs ile (kovid-19) mücadele kapsamında ticari taksiler ve servis minibüsleri dezenfekte edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının tamamen önlenmesinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının çok önemli olduğunu söyledi.
Araç sürücülerine maske de dağıttıklarını vurgulayan Bayar, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.
Bayar, dezenfekte edilen araçların sürücülerine haftalık seyahat izin belgelerini teslim etti.
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