Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, çiftçilikle uğraşan 8 çocuk, 23 torun sahibi Keziban Düşkün'ü (68), evinde ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, Kezban Düşkün'ün vatan ve millet sevdalısı değerli bir insan olduğunu söyledi.

Belediye olarak kendisini ilçede "Yılın Annesi" olarak seçtiklerini ifade eden Çakıcı, "Kezban teyzemizi yılın annesi seçtik. Çünkü o bu milletin evlatlarına, bu milletin garibanlarına, bu milletin yetimlerine ve öksüzlerine, bu milletin ihtiyaç sahiplerine fedakarlık yaptı, hayvanını bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına sessiz kalmadı. O annelik duygusuyla, Anadolu'nun saf ve temiz ruhuyla hareket etti. Biz de kendisini Boyabat'ın yılın annesi seçtik." diye konuştu.

Kezban Düşkün ise Çakıcı'ya ziyareti için teşekkür ederek, vatan ve millet için her zaman göreve hazır olduğunu kaydetti.

