Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindeki tesisleri ziyaret eden Ar, Sakarya-Bolu-Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Altıparmak'tan alabalık yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı.

Ar, yaptığı açıklamada, Bolu'da ağırlıklı olarak gökkuşağı alabalığı yetiştirilmekle birlikte sülük ve sazan üretimi de yapıldığını anlattı.

Bolu'nun su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ön planda olduğunu vurgulayan Ar, "36 su ürünleri yetiştiriciliği tesisimizde üretilen yıllık 325 ton balık eti ve yaklaşık 8,5 milyon yavru, ilimiz ve ülke ekonomimize katkı sağlamakta." diye konuştu.