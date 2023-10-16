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Güncel
AA 16.10.2023 16:23

Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, kentteki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde yılda 8,5 milyon yavru balık üretildiğini açıkladı.

Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor
[Fotograf: AA]

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindeki tesisleri ziyaret eden Ar, Sakarya-Bolu-Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Altıparmak'tan alabalık yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı.

Ar, yaptığı açıklamada, Bolu'da ağırlıklı olarak gökkuşağı alabalığı yetiştirilmekle birlikte sülük ve sazan üretimi de yapıldığını anlattı.

Bolu'nun su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ön planda olduğunu vurgulayan Ar, "36 su ürünleri yetiştiriciliği tesisimizde üretilen yıllık 325 ton balık eti ve yaklaşık 8,5 milyon yavru, ilimiz ve ülke ekonomimize katkı sağlamakta." diye konuştu.

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