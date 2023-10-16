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Güncel
İHA 16.10.2023 16:03

Kastamonu’da ayı, arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde tel çekili duvarı toprağa eşerek aşan ayı, üç arı kovanını parçalayarak peteklerdeki balı yedi.

Kastamonu’da ayı, arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu’da son günlerde meyve bahçelerini talan eden ayı, arılıklara da giderek kovanlara zarar veriyor.

Bozkurt ilçesine bağlı Kızılcaelma köyünde ikamet eden Salim Çelik’e ait arılığa gece saatlerinde ayı girdi. Etrafı tel örgülerle örülü olan arılıkta, telin alt kısmında bulunan toprağı eşerek içeri giren ayı, kovanlara zarar verdi. 3 adet arı kovanını parçalayan ayı, peteklerdeki balı da yedi. Arıları da öldüren ayı, karnını doyurduktan sonra telin altından toprağı eşeleyerek açtığı yerden tekrar geri çıktı. Sabah saatlerinde arılığını kontrol etmek amacıyla bölgeye gelen Salim Çelik, kovanları parçalanmış, peteklerdeki balları da yenmiş vaziyette buldu.

Çelik, “Bu akşam ayının sürprizi benim arılığım oldu. Ayı, kovanların ağızlarını koparmış, üç tane kovanımda zayiatım var. Kovanın birinde hiç arı kalmamış, dağıtmış kovanı. Petekleri kovandan çıkartıp yemiş. Baya da kovanlarla uğraşmış. Telin alt kısmından girmiş. Telin altındaki toprağı oyup bahçeye girmiş. Yapabileceğimiz bir şey yok artık” dedi. 

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