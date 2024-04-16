Bolu'da uyuşturucu ve asayiş operasyonu: 21 tutuklu

Bolu'da 8-14 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan rutin uygulamalarda kent genelinde 142 okul, 82 metruk bina ve 167 umuma açık yerde denetim yapıldı. 1913 kişinin kimlik bilgilerii sorgulandı.

4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el konulurken, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.

Toplamda 92 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 12 uyuşturucu hap ve sentetik eczanın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında ise 3 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından 21 zanlı tutuklandı.