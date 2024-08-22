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Güncel
AA 22.08.2024 20:56

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 2 adreste yapılan aramada, 1750 uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 940,15 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 64 tabanca fişeği, 1 el yapımı patlayıcı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı. ​​​​​​​

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