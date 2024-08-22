Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2024 20:23

Denizli'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayramyeri Meydanı kuyumcular çarşısındaki bir esnaf, 3 şüphelinin kendisine sahte altın zincir satmaya çalıştığını, durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin koşarak uzaklaştığını polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakaladı.

İl dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin kentteki 5 kuyumcuya sahte altın zincir sattıkları ve toplam 52 bin 260 lira dolandırdıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi
21:03
Gazzeliler, temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor
20:15
Sağlık Bakanlığı: Batı Nil virüsü 2024 yılında 6 kişide tespit edildi
20:10
Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
20:06
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın
20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ