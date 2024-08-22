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Güncel
AA 22.08.2024 19:58

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ç. (44) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 2 SİM kart ile bir miktar para ve altın ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin 8 ildeki 8 kişiyi 777 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

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