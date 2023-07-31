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Güncel
İHA 31.07.2023 12:18

Bolu'da tüpün patlaması ile yangın çıkan karavan kül oldu

Bolu'da karavanın içerisinde patlayan piknik tüpü yangına sebep oldu. Yangın sebebiyle küle dönen karavan kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da tüpün patlaması ile yangın çıkan karavan kül oldu

Yangın Bolu’ya bağlı Kuzörenemirler Yaylası'nda meydana geldi.

Yaylada açıklık alanda duran karavan içerisindeki piknik tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Bomba gibi patlayan piknik tüpü, karavanın içerisinde yangına sebep oldu. Yayla sakinleri bomba gibi patlayan piknik tüpünün sesiyle panik içerisinde karavanın etrafına toplandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle karavan küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

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