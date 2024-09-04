Bolu'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolundan İstanbul istikametine giden Muhammet Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniakçakavak mevkisinde yoldan çıktı.
Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki Aygül Ş. ile Elmas Ş. sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.