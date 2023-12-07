Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, personelin çalışma alanında ve günlük yaşantılarında, aniden gelişen olası sağlık sorunu ve yaralanmalarda uzman sağlık personeli gelene kadar kendi kendilerine yardım edebilmelerini sağlamak, acil durumların etkisini azaltmak, hasta veya yaralı kişinin tedavi sürecine katkı sunmak için düzenlenen ilk yardım eğitimleri sürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitimlerine katılan 94 kişi sertifika aldı.

Uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimlerde, temel ilk yardım becerileri, bilinçlilik kontrolü, solunum yolu açma, kalp masajı, kan durdurma, yaraların temizlenmesi ve bandajlama, zehirlenme, yaralanma ve yanıklarda ilk yardım konuları personele anlatılıyor.