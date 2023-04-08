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Güncel
AA 08.04.2023 15:53

Bolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bolu'da "2022-2023 Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında trafik jandarma timleri tarafından ilkokul ve ortaokul trafik eğitim programı düzenlendi.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulu, Çaygökpınar İlkokulu, Çaydurt Çimento İlkokulu ve Kındıra Köyü İlkokulunda trafik eğitimleri verildi.

Toplam 73 öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı eğitimlerin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri ile Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Açıklamada, "Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında can kayıplarını ve yaralanmalarını en aza indirmek için her türlü tedbirin alınmaya devam ettiği kaydedildi.

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