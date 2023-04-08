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Güncel
AA 08.04.2023 13:49

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde İtalya Büyükelçisi'ni öldüren sanıklara idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio, koruması ve şoförünü öldürmekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde İtalya Büyükelçisi'ni öldüren sanıklara idam cezası

Kinşasa Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2021'de ülkenin doğusundaki Goma şehrinde, 43 yaşındaki Büyükelçi Attanasio, şoförü ve korumasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 6 kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

Ülkede, son 20 yıldır idam cezası uygulanmıyor, bir üst mahkemeye taşınan idam kararları genellikle ömür boyu hapis cezasına çevriliyor.

Olay

Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru’ya giden yolda, 22 Şubat 2021'de Dünya Gıda Programına (WFP) ait konvoya, silahlı bir grup isyancı saldırmıştı.

Saldırıda, Büyükelçi Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Lacovacci ve şoför Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.

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