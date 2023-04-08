Kütahya'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri Kütahya İnsani Yardım Derneğince kentteki bir otelde düzenlenen iftara çok sayıdaki yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, burada yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana ramazanın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak anıldığını ve yetim çocuklara iftar verildiğini söyledi.

Yenipazar, yetimlere sahip çıktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem hadisesinden dolayı oldukça üzüntülüyüz ancak rahmet ve bereket ayı ramazanda bir araya gelip dertlerimizi paylaşıyor ve azaltıyoruz. Bugün de yetim iftarımız vesilesiyle bir aradayız. Biz dernek olarak Türkiye geneli ve dünyada 1280 yetime destek oluyoruz. Bunun dışında da Kütahya'da 111 yetime de mütemadiyen verdiğimiz desteğin yanında okul sezonunda kırtasiye yardımı, bayramlarda bayramlık yardımında bulunuyoruz”

Yenipazar, kentteki yetimlere belirli dönemlerde de var olan ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dernek gönüllüleri, yetim çocuklarla oyunlar oynayıp, gösteriler sundu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, dernek yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program, iftara katılan çocuklara harçlık ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.