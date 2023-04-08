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Güncel
AA 08.04.2023 01:13

Fransa'da Ramazan Fuarı'na yoğun ilgi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen Ramazan Fuarı Müslüman ve Fransız vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fransa'da Ramazan Fuarı'na yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Hautepierre Fuar Alanı'nda 23 Mart'tan beri devam eden fuarda yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ve çeşitli söyleşiler yapılıyor. 70'e yakın standın açıldığı fuarda Anadolu'ya has yemekler ile çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergileniyor. Organizasyonda ayrıca semazen gösterisi de yapıldı.

DİTİB Strasbourg Başkanı ve Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu, amaçlarının Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Fransa'da Ramazan Fuarı'na yoğun ilgi

Strasbourg'ta üçüncü fuarlarını yaptıklarını aktaran Dolu, "İlkini 2019 yılında yaptık. Daha sonra gelenekselleşti ve her sene yapmaya başladık. Biri ramazan ayında olmak üzere her sene iki fuar yapıyoruz. Haziran ayında da bahar şenlikleri düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez 5 bin metrelik bir çadır kurduk. İstedik ki insanlarımız ramazan ayını evinde değil, burada soydaşları, aileleri ve büyükleri ile birlikte geçirsin." dedi.

"Fuara Fransızlar da ilgi gösteriyor"

Fransa'da Ramazan Fuarı'na yoğun ilgi

Ramazan Dolu, amaçlarının Anadolu'nun kültürünü, gelenek ve lezzetlerini tanıtmak olduğunu belirtti.

Alanda çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Dolu, "Her akşam tasavvuf ve halk müzikleri dinletimiz ile sema gösterilerimiz var. Ebru sanatı, cam üfleme, hat tezhip sanatları standları açtık. Çocuklarımızı için Hacivat Karagöz ile meddah gösterileri organize ediyoruz. Yine Nasrettin Hoca gibi tarimizde iz bırakan kahramanlarımızı da unutmadık." diye konuştu.

Fuarda Türkiye'de yaşanan depremi de unutmadıklarını aktaran Dolu, şunları kaydetti:

"Fuarımızda depremde yaşanan felaketi anlatan ve hatırlatan bir resim sergisi açtık. Onlar için yapılan çalışmaları anlattık. Çok yoğun ilgi gördük. Ama bizi en çok mutlu eden Fransız dostlarımızın ilgisi. Anadolu kültürümüzü Fransızlara tanıtmış olduk. İftardan sonra gelip sahura kadar zaman geçiriyorlar. Almanya, İsviçre ve Belçika'dan fuara görmeye gelen vatandaşlarımız var. Şu an okullar burada tatil. Daha yoğun bir kalabalık olacağını düşüyorum. Ramazan fuarının güzelliğini görmeyi tüm gurbetçi vatandaşlarımızı fuarımızı görmeye davet ediyorum."

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