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Güncel
AA 08.04.2023 15:48

Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul'dan Tokat istikametine giden Şaban Y. yönetimindeki tır, Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

Sürüklenen tır, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Y. yaralandı. Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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