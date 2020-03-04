Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK'nın Seyit Avşar ve Hattat Emin Barın yurtlarında kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "Şanlı TSK" ve "TSK" yazdı.

Yurt binasını dışarıdan görenler durup destekte bulunarak, oluşan güzel görüntünün fotoğrafını çekti.