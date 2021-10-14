Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 5 tarama odyometri cihazıyla ilkokullarda tarama çalışmasına başlandı.

Geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı taramaları yapılamayan 2. sınıftaki öğrencilerin işitme testi de 1. sınıflarla birlikte yapılacak.

Bu kapsamda 7 bin 537 öğrencinin işitme taraması gerçekleştirilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Barutçu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının uzun süredir değişik yaş gruplarına göre tarama çalışması yaptığını belirterek, "Bunlardan biri yeni doğan, diğeri çocuk taramaları. Yeni doğan işitme taramasının ikinci ayağı da okul çağındaki çocuklarda işitme taraması." dedi.

Her yaş grubunda önemli olan işitmenin okul çağı için çok daha önemli olduğuna işaret eden Barutçu, "Çocuk işitince öğrenmesi, sosyalleşmesi ve başarısı da kolaylaşıyor. Öğrencilerimizin erken dönemde işitmeyle ilgili sorunu varsa tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz çocukları ilgili doktorlara yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.