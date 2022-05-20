Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
D-750 kara yolu Mengen istikameti Sarayköy mevkisinde Tuncay C. yönetimindeki 67 ABK 573 plakalı otomobil ile Bilal K. idaresindeki 14 NC 685 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Bilal K. sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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