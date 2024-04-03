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Güncel
AA 03.04.2024 15:53

Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Elmas'ın cenazesi, resmi törenin ardından memleketi Artvin'e uğurlandı.

Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Mengen Polis Amirliği'nde görevli İsmail E., aort damarının çatlaması ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İsmail E. için İl Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi.

Törene, İsmail E.'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, il protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İsmail E.'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyüne uğurlandı.

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