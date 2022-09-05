Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da gişelere çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle araçların Anadolu Otoyolu'na girişleri tek gişeden sağlanıyor.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan fındıklar çevreye saçılırken, araçların otoyola girişleri tek gişeden sağlanıyor.
Polis ve savcılığın bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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