Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da denize girme yasağı devam ediyor
Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede saat 10.15 itibarıyla denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Dün yaşanan olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklanmıştı.
Etiketler: Sakarya
Son Haberler
- 11:16
- 11:06
- 11:18
- 11:08
- 10:32
Sıradaki Haber
Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz