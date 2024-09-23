Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.09.2024 16:17

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde seyreden Emre Çiftçi (32) idaresindeki traktör, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Takla atan traktörün sürücüsü Çiftçi ağır, römorkta bulunan N.Ç. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, ıslak yolda kontrolden çıkan traktörün aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atması ve ayrılan römorkun yaklaşık 50 metre ilerideki direğe çarptıktan sonra durması yer alıyor.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Katil Netanyahu: Verdiğimiz sözü tutuyoruz
17:34
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yatırımcılarla buluşacak
16:57
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydan'ında vurgulandı
16:52
Bitlis'te sağanak etkili oldu
16:47
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşıp davet edebilecek
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ