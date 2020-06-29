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Bolu'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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