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Ceviz ağaçlarını istila eden böcekler meyve gelişimini engelliyor
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde ceviz ağaçlarının yapraklarını istila eden böcekler, meyve gelişimini engellediği için bazı üreticileri sıkıntıya sokuyor.
Van'ın Edremit ilçesinde ceviz ağaçlarının yapraklarını istila eden böcekler, meyve gelişimini engellediği için bazı üreticileri sıkıntıya sokuyor.
Yapraklara zarar veren böcekler, ağaçların verimliliğini de olumsuz etkiliyor.
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