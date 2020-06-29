Van'ın Edremit ilçesinde ceviz ağaçlarının yapraklarını istila eden böcekler, meyve gelişimini engellediği için bazı üreticileri sıkıntıya sokuyor.

Yapraklara zarar veren böcekler, ağaçların verimliliğini de olumsuz etkiliyor.

