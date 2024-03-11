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Güncel
İHA 11.03.2024 12:30

Bolu'da bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi

Bolu Koru Otel'de 7-10 Mart tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Bolu'da bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi
[Fotograf: İHA]

9 kadın takımı, 24 erkek takımın bulunduğu turnuvada 500 sporcu yer aldı. 'Potanın rekortmen annesi' lakaplı eski milli basketbolcu Banu Karadağlı'da turnuvada yer aldı.

Turnuva Koordinatörü Alaaddin Tatlıdede, ''Bu sene 4. kez yapıyoruz. Uluslararası bir turnuva. Turnuvamıza yabancı ve Türk takımlar katılıyor. Bu yıl Türk takımlarına ağırlık verdik. 35 yaş üstü eski basketbolcular bu turnuvada buluşuyor` dedi.

Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı eski basketbolcu Ebru Zeynep Şaylan, `Antalya'dan geliyoruz. Takımımızı beraber ve karşılıklı oynadığımız eski arkadaşlarımızla oluşturduk. Turnuvaya 4. kez katılıyoruz. Takım yaşımız biraz büyük. 35 yaş kategorisindeki gençlerle yarıştık ama tecrübe ve deneyim konuştu` ifadelerini kullandı. 

Eski basketbolcuları bir araya getiren turnuvaya Bolulu sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

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