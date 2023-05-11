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Güncel
AA 11.05.2023 10:49

Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor

Bolu'da 9 okul, güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığının "Temiz Okul Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Bolu merkez ve ilçelerde 9 okulun çatılarına güneş panelleri kuruldu.

Güneş enerjisi sistemiyle okulların elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si karşılanacak.

Güneş enerjisi sitemi kurulan okullardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bakanlığın son 10 yılda eğitim binalarının yenilenmesi ve depremlere karşı güçlendirilmesi ile yeni okulların yapılması konusunda önemli çalışmalar yaptığını ifade etti. Sarıcı, Bolu'da da bu noktada ciddi mesafelerin kat edildiğini söyledi.

"Yapılan harcama 4 yılda kendisini amorti edecek"

Fiziki düzenlemelerin yanı sıra daha temiz mekanların oluşturulması kapsamında "Temiz Okul Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesinin hayata geçirildiğini aktaran Sarıcı, Bolu'da merkez ilçe ile diğer ilçelerde birer okulda Bakanlığın gönderdiği kaynaklarla güneş enerjisi sisteminin kurulduğunu ve elektrik üretiminin başladığını anlattı.

Sarıcı, çalışma kapsamında okullarda yüzde 20'lik elektrik tasarrufu elde edileceğini dile getirerek, "Yapılan harcama 4 yılda kendisini amorti edecek. Sonrasında ciddi manada tasarrufa gidilmiş olacak." dedi.

Okulların "üreten okullar" haline geldiğini ifade eden Sarıcı, çalışmanın, enerjinin daha verimli kullanılması adına önemli olduğunu kaydetti.

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