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Güncel
İHA 11.05.2023 10:36

Doğu Karadeniz’de 2023 yılı yaş çay sezonu açıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz’de 2023 yılı yaş çay kampanyasını başlattığını açıkladı.

Doğu Karadeniz’de 2023 yılı yaş çay sezonu açıldı

2023 yılı yaş çay sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Rizeliler ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklama ile açılan kampanya ile çaylıklarına girmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yaş çay taban fiyatının desteklemeyle birlikte 11 Lira 30 Kuruş açıklamasıyla beraber Rizeli Çay Müstahsilleri, çaylarını ÇAYKUR’a satmak istiyor. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, “Doğu Karadenizin yeşil altını yaş çay sezonu 10 Mayıs 2023 tarihi itibari ile açılmıştır. Yaş çay hasadında gecen yıl olduğu gibi hava şartlarından kaynaklı bir gecikme olduğu görülmektedir. Olgunlaşmış Yaş çayların hasadı yapılıp teslim edilmesi, hasat yapıp bekletilmemesi, hasadı yapılıp bekletilecekse en iyi bekletilecek yer bahçe olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca bilindiği gibi çayın kalitesi bahçeden başlamaktadır. Her türlü ot, kuru yaprak ve çöplerden arındırılmış çay hasadı yapmamız, kaliteden ödün vermememiz gerekir. Unutulmamalı ki uygunsuz her hasat, kalitesiz bir bahçe çocuklarımızın yarınlarını bugünden yok etmektir. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir, sağlıklı, verimli çay ve çay bahçeleri bırakmanın şimdiden yapılacak çalışmalarla olacağının bilinmesini istirham ediyoruz. Çay sezonu özelde bölgemize genelde ülkemize hayırlı olmasını diler, sezonun sağlık, mutluluk, afiyet ve özellikle de bir bayram havasında geçmesini temenni ederiz” şeklinde konuştu.

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