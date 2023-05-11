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Güncel
DHA 11.05.2023 10:43

Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi çıktı

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan hafif ticari araç ile iki otomobilde Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen ile onları taşıyan 3 sürücü yakalandı. Araçlardan, 7 kişilik olan otomobilde sürücüyle birlikte 12 kişi çıktı.

Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi çıktı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle Suriye uyruklu Enes H., Saef A. ve Qias A’yı takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı’ndaki kontrol noktasında şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada araçlarda toplam Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı.

Şüphelilerden Saef A’nın kullandığı 7 kişilik otomobilden kendisiyle birlikte 12 kişi çıktı. 

3 sürücü gözaltına alınırken göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenleri Şanlıurfa’dan İstanbul’a götürmek için yola çıktıkları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 sürücü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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