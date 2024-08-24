Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kaza, Bolu-Mudurnu yolunda Örencik köyü yol ayrımında meydana geldi.



Örencik köyü yol ayrımından dönmek isteyen Salih B. yönetimindeki otomobille, Mudurnu-Bolu yolunda seyreden Mustafa A. idaresindeki panelvan araç çarpıştı.



Kazada panelvanda yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Salih B. bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.