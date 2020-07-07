Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak ve dolu öngörülüyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.